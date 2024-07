Φον ντερ Λάιεν: Το «ευχαριστώ» της σε Ελλάδα και Γαλλία για την βοήθεια στην κατάσβεση των πυρκαγιών στη Βουλγαρία

Τις ευχαριστίες της στην Ελλάδα και την Γαλλία εξέφρασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την βοήθεια που παρέχουν στην Βουλγαρία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασία της ΕΕ για την καταπολέμηση των πυρκαγιών.

Ειδικότερα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Γαλλία και την Ελλάδα για τη βοήθεια προς τη Βουλγαρία για τις πυρκαγιές μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Αυτή είναι η αλληλεγγύη της ΕΕ σε δράση. Αυτό το καλοκαίρι, 556 πυροσβέστες από 12 χώρες και ένας στόλος του rescEU 28 αεροπλάνων και 4 ελικοπτέρων είναι έτοιμα να καταπολεμήσουν τις πυρκαγιές».

A big thank you to France and Greece for assisting Bulgaria with wildfires via the #EUCivilProtection Mechanism.



This is #EUsolidarity in action.



This summer, 556 firefighters from 12 countries and a #rescEU fleet of 28 planes and 4 helicopters stand ready to fight wildfires.