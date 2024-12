Επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου – Δύο νεκροί, ο πρώτος επίσημος απολογισμός

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου στη Γερμανία το βράδυ της Παρασκευής (20/12). Ο πρώτος επίσημος απολογισμός από τις Αρχές κάνει λόγο για δύο νεκρούς, εκ των οποίων ένα μικρό παιδί και 68 τραυματίες, από τους οποίους οι 15 είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ωστόσο, για τουλάχιστον 11 νεκρούς κάνει λόγο η Bild και για 60- 80 τραυματίες, η τοπική υπηρεσία διάσωσης.

Το προφίλ του δράστη

Ο δράστης έχει συλληφθεί. Πρόκειται για Σαουδάραβα γιατρό, είπε ο Ράινερ Χάζελχοφ τοπικός πρωθυπουργός του κρατιδίου Σαξονία – Άνχαλτ. Ο δράστης είναι 50 ετών και ζει από το 2006 στη Γερμανία. Φέρεται να ενοικίασε το αυτοκίνητο πριναπό την επίθεση. Στη θέση του συνοδηγού βρέθηκε μία αποσκευή. Φέρεται ότι επρόκειτο για μεμονωμένο δράστη.

Βίντεο από τη σύλληψή του

BREAKING:



First video of German police arresting the Islamist terrorist who attacked a Christmas market in Magdeburg.



11+ killed and around 80 wounded 🇩🇪 pic.twitter.com/yenFQmQPj0 — Visegrád 24 (@visegrad24) December 20, 2024

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το αυτοκίνητο, παρά τα προστατευτικά έπεσε απευθείας στο πλήθος προς την κατεύθυνση του δημαρχείου. Ο κόσμος έφυγε πανικόβλητος. «Από όσο γνωρίζω, ένα αυτοκίνητο έπεσε στους επισκέπτες της χριστουγεννιάτικης αγοράς – αλλά από ποια κατεύθυνση και πόσο μακριά δεν μπορώ να πω ακόμα», εξήγησε ο εκπρόσωπος της πόλης Μίχαελ Ράιφ.

Το περιστατικό «θεωρείται επίθεση», ανέφερε το περιφερειακό υπουργείο Εσωτερικών της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ κάλεσε πρόσφατα τους πολίτες να είναι σε επαγρύπνηση στις χριστουγεννιάτικες αγορές, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένες απειλές. Οι αγορές αυτές είναι ένας «στόχος ιδεολογικά κατάλληλος για τους ανθρώπους που υποκινούνται από τον ισλαμισμό», προειδοποίησαν πρόσφατα οι υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι το εν λόγω συμβάν «εγείρει τους χειρότερους φόβους». «Οι αναφορές από το Μαγδεμβούργο υποδηλώνουν κάτι κακό. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους», έγραψε ο Σολτς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen.



Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 20, 2024

Ο υποψήφιος Καγκελάριος της Ένωσης Φρίντριχ Μερτς (CDU) αντέδρασε για την επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου. «Αυτά είναι πολύ καταθλιπτικά νέα από το Μαγδεμβούργο», έγραψε ο Merz στο X. «Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που φροντίζουν τους τραυματίες επί τόπου».

Das sind sehr bedrückende Nachrichten aus #Magdeburg. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Ich danke allen Einsatzkräften, die sich vor Ort um die Verletzten kümmern. (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) December 20, 2024

Για σοκαριστικές εικόνες μιλά και η επικεφαλής του AfD Αλις Βάιντελ που προσθέτει: «Πότε θα τελειώσει αυτή η τρέλα;»

Die Bilder aus #Magdeburg sind erschütternd! In Gedanken bin ich bei den Hinterbliebenen und Verletzten. Wann hat dieser Wahnsinn ein Ende? https://t.co/8Bo7zdhici — Alice Weidel (@Alice_Weidel) December 20, 2024

Βίντεο: Η στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας – Σκληρές εικόνες

Reports of at least 11 Killed and over 60 Injured, after a Car drove Full-Speed into a Christmas Market in the Eastern German City of Magdeburg, with Police investigating the Incident as a Terrorist Attack. pic.twitter.com/ex0oWKC3qH — OSINTdefender (@sentdefender) December 20, 2024

An attack has taken place at a Christmas market in Magdeburg, Germany.



Several people are dead and injured, according to MDR. pic.twitter.com/LRjCu82QtS — Visegrád 24 (@visegrad24) December 20, 2024

BREAKING: Car runs over people at Christmas market in Magdeburg, Germany. Reports of many victims pic.twitter.com/02lQBscdqq — BNO News (@BNONews) December 20, 2024

Λίγο μετά το χτύπημα

At least 3 dead Germans at the Christmas market in #Magdeburg after a man breaks through anti-terror bollards with his car and crashes into the crowd. Allegedly it’s a Syrian.

Has Germany had another terrorist attack at the end of 2024? pic.twitter.com/07kq0rmErK — Martin Sellner (@Martin_Sellner) December 20, 2024

Ανταπόκριση – Βερολίνο: Γιώργος Παππάς

Πηγές: Afp, Reuters, BBC

