Ελικόπτερο με τουλάχιστον τέσσερις επιβαίνοντες κατέπεσε στον ποταμό Χάντσον στη Νέα Υόρκη – Αναφορές για νεκρούς

Ένα ελικόπτερο κατέπεσε στον ποταμό Χάντσον κοντά στο κάτω Μανχάταν το απόγευμα της Πέμπτης, ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Due to a helicopter crash in the Hudson River, in the vicinity of the West Side Highway and Spring Street, expect emergency vehicles and traffic delays in the surrounding areas. pic.twitter.com/zpCBAOLnUU