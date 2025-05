Εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας -Ουκρανίας: Διπλωματικός «πυρετός» για την επίτευξη συμφωνίας – Τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση της Κωνσταντινούπολης

Μετά από 3 χρόνια και 3 μήνες ίσως καταγράφονται οι τελευταίες ιστορικές μέρες ενός πολέμου μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία., αφού αναπτερώνονται οι ελπίδες να σιγήσουν τα όπλα στην Ουκρανία -έστω και προσωρινά– μετά την πρόταση Πούτιν για απευθείας και άνευ όρων συνομιλίες με τον Ζελένσκι, στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως θα συναντήσει τον Πούτιν στην Τουρκία την ερόμενη Πέμπτη (15 Μαΐου), μετά από πρόταση του Ρώσου Προέδρου για απευθείας και άνευ όρων συνομιλίες με τον Ζελένσκι, στην Κωνσταντινούπολη.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του γράφει ότι η Ουκρανία αναμένει πλήρη εκεχειρία από τη Δευτέρα, η οποία θα παράσχει την απαιτούμενη βάση για τη διπλωματία, προσθέτοντας ότι «θα περιμένει» τον Πούτιν στην Τουρκία την Πέμπτη.

We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for…