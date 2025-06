Διογκώνεται ο απολογισμός θυμάτων από τις εχθροπραξίες Ιράν και Ισραήλ – Oι πρώτες εικόνες από την επίθεση σε νοσοκομείο

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι νοσοκομείο στα δυτικά της χώρας υπέστη σοβαρές ζημιές μετά από ισραηλινή επιδρομή στην περιοχή τη Δευτέρα. «Μετά την επίθεση του σιωνιστικού εγκληματικού καθεστώτος στην πόλη Κερμανσάχ, το νοσοκομείο Φαραμπί υπέστη επίσης σοβαρές ζημιές», ανέφερε το πρακτορείο Tasnim.

Με τον αριθμό των νεκρών και τραυματιών να αυξάνεται εκατέρωθεν, το Ιράν φτάνει στο σημείο να απειλήσει ότι «σύντομα το Ισραήλ δεν θα είναι κατοικήσιμο», ενώ το Ισραήλ προειδοποιεί για βαρύ τίμημα «όσο ο αλαζονικός δικτάτορας της Τεχεράνης, ως τρομοκρατημένος δολοφόνος πυροβολεί κατά του ισραηλινού άμαχου πληθυσμού».

Κάτοικοι της Τεχεράνης, φαίνεται πως εγκαταλείπουν μαζικά την ιρανική πρωτεύουσα, μετά και από την προειδοποίηση του ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, ότι οι κάτοικοι της Τεχεράνης θα υποστούν συνέπειες.

Η κρισιμότητα των εξελίξεων βρίσκει το Ισραήλ ανα δοκιμάζει για πρώτη φορά, στο πεδίο, το σύστημα Μπαράκ Μαγκέν, το οποίο είναι η ναυτική έκδοση των πυραύλων του γνωστού πλέον «Σιδερένιου Θόλου», που παραμένει ο πυρήνας της από αέρος αντιβαλλιστικής προστασίας του Ισραήλ.

Με το σύστημα Μπαράκ Μαγκέν, αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, 8 ιρανικά ντρόουν κατά την, ολονύκτια πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ.



Από την πλευρά του Ιράν, σύμφωνα με το Reuters, οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι αδρανοποιούν την ισραηλινή αεράμυνα με «νέα μέθοδο», που δεν είναι άλλη από αυτήν «του κορεσμού».

Πολλοί πύραυλοι και ντρόουν στοχεύουν στο ίδιο σημείο ταυτόχρονα, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην αναχαίτιση για το Ισραήλ, όπως εξηγεί ο στρατιωτικός συντάκτης Γιώργος Σιδέρης,.

Νύχτα τρόμου , σύμφωνα με μαρτυρίες, πέρασαν οι άμαχοι στο λιμάνι της Χάιφας. Αμέτρητοι ιρανικοί πύραυλοι «πέρασαν» πάνω από το Τελ Αβίβ ενώ τα πλήγματα σε πυκνοκατοικημένες συνοικίες έφτασαν μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από κτίρια της πρεσβείας των ΗΠΑ. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε ότι κτίριο της πρεσβείας στο Τελ Αβίβ υπέστη μικρές ζημιές. Εκρήξεις αντηχούσαν πάνω από την Ιερουσαλήμ.

