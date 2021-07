Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Οι γυναίκες επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία

Οι γυναίκες επλήγησαν περισσότερο από τους άνδρες στην αγορά εργασίας σε όλο τον κόσμο λόγω της πανδημίας Covid-19 και μόνο η απασχόληση των ανδρών είναι πιθανό να επανέλθει φέτος στα επίπεδα του 2019, ανακοίνωσε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας τη Δευτέρα. Για τις γυναίκες προβλέπονται εφέτος 13 εκατομμύρια θέσεις εργασίας λιγότερες σε σχέση με το 2019.

Όπως ανέφερε η αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ, οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να απολυθούν ή να μειωθεί το ωράριο εργασίας τους κατά τη διάρκεια των περιόδων των υγειονομικών, οικονομικών και κοινωνικών περιορισμών, κυρίως σε τομείς όπως ο ξενοδοχειακός, ο κατασκευαστικός κλάδος και οι υπηρεσίες εστίασης.

Πολλές γυναίκες δεν βίωσαν μόνο τη σοβαρή απώλεια εισοδήματος από την πανδημία αλλά επίσης συνεχίζουν να επωμίζονται το βάρος της απλήρωτης εργασίας στην παροχή φροντίδας.

«Παρότι η προβλεπόμενη ανάπτυξη θέσεων εργασίας το 2021 για τις γυναίκες υπερβαίνει την αντίστοιχη των ανδρών, δεν θα είναι ωστόσο αρκετή για να επαναφέρει τις γυναίκες στα επίπεδα απασχόλησης προ πανδημίας», ανέφερε σε έκθεση η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας.

Συνολικά, μεταξύ 2019 και 2020, το 4,2% της απασχόλησης των γυναικών εξαλείφθηκε ως αποτέλεσμα της πανδημίας, αντιπροσωπεύοντας μια απώλεια 54 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας, συγκριτικά με το 3% της απασχόλησης των ανδρών ή 60 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, επισημαίνεται στην έκθεση.

Globally, between 2019 and 2020, women’s employment declined by 4.2 per cent, representing a drop of 54 million jobs, while men’s employment declined by 3 per cent, or 60 million jobs.

A new ILO policy brief shows these inequalities are set to continue.https://t.co/SFhqXrQRRh

— International Labour Organization (@ilo) July 19, 2021