Διαψεύδει ο Νετανιάχου συμφωνία με Αίγυπτο για εκεχειρία στη νότια Γάζα

Παρά την αρχική πληροφορία ότι η Αίγυπτος και Ισραήλ, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, φέρεται να συμφώνησαν στην επιβολή εκεχειρίας στη νότια Γάζα από σήμερα στις 09:00 (τοπική ώρα ), η οποία θα συμπέσει με το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα, η πολυαναμενόμενη αυτή συμφωνία φαίνεται πως δεν ισχύει. Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνείται ότι υπάρχει εκεχειρία και άνοιγμα ανθρωπιστικής βοήθειας με αντάλλαγμα το να εξέλθουν οι ξένοι υπήκοοι από τη χώρα. Σύμφωνα επίσης με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, η Χαμάς που ελέγχει τη Γάζα δεν επιβεβαιώνει την συμφωνία με την Αίγυπτο για το άνοιγμα του σημαντικού περάσματος που θα επιτρέψει να φύγουν χιλιάδες άμαχοι Παλαιστίνιοι από την εμπόλεμη ζώνη.

#BREAKING Hamas government in Gaza denies any communication from Egypt about opening of Rafah border crossing pic.twitter.com/QjNQRjCZbj

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η εκεχειρία εφόσον ισχύσει θα διαρκέσει αρκετές ώρες ενώ το πέρασμα της Ράφα που συνδέει τον παλαιστινιακό θύλακα με την Αίγυπτο, αναμένεται να παραμείνει ανοικτό ως τις 17:00 (τοπική ώρα) στο πλαίσιο μιας αρχικής επαναλειτουργίας του για μία ημέρα.

Μέχρι να αποσαφηνιστεί η κατάσταση η αγωνία του κόσμου θα συνεχίζεται, όπως και οι πυρετώδεις διαπραγματεύσεις του Άντονι Μπλίνκεν ο οποίος συναντήθηκε με αξιωματούχους των δύο χωρών με δεδομένη την δραματική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, όπου σύμφωνα με στοιχεία του ισραηλινού στρατού, έχουν μετακινηθεί προς τον Νότο 600.000 άμαχοι Παλαιστίνιοι.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας αναμένεται να περάσουν στη Λωρίδα της Γάζας και τα φορτηγά με την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέμεναν για μέρες στα σύνορα μετά από την άρνηση του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ οι άμαχοι Παλαιστίνιοι που βρίσκονται για δεύτερη εβδομάδα αντιμέτωποι με ασταμάτητους ισραηλινούς βομβαρδισμούς αντιποίνων μετά το αιματοκύλισμα της Χαμάς καλούνται να εκκενώσουν το βόρειο τμήμα του μικρού παλαιστινιακού θύλακα (έκτασης 362 τετραγωνικών χιλιομέτρων). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ πάνω από 1 εκατ. άνθρωποι εκτοπίστηκαν, από το σύνολο των 2,4 εκατ. κατοίκων του.

An estimated one million Palestinians in Gaza have been displaced amidst ongoing Israeli bombardment on the besieged enclave.



