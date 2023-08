Στις 18 – 19 Aυγούστου ο εξ αναβολής αγώνας της ΑΕΚ με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Τι θα γίνει με την αναμέτρηση ΠΑΟ – Μαρσέιγ

Για τις 18 ή 19 Αυγούστου μετατίθεται ο αγώνας μεταξύ ΑΕΚ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ που ήταν να πραγματοποιήθει σήμερα, μετά την απόφαση που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στον απόηχο των χθεσινοβραδινών αιματηρών επεισοδίων στη Νέα Φιλαδέλφεια που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός Έλληνα φιλάθλου και τον τραυματισμό άλλων δέκα.

Σύμφωνα με το ertsports.gr η UEFA βρίσκεται σε συνεννόηση με τις δύο ομάδες για την ακριβή διεξαγωγή του αγώνα που αιματοκυλίστηκε πριν καν ξεκινήσει. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν τίθεται θέμα αναβολής για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μαρσέιγ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της UEFA:

«Η UEFA εκφράζει τη λύπη της για τα φρικιαστικά επεισόδια που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στην Αθήνα και είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια μιας ζωής. Εκφράζοντας τη βαθύτατη συμπαράστασή μας στην οικογένεια του θύματος, στην ΠΑΕ ΑΕΚ και τους φιλάθλους της, θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι η βία δεν έχει θέση στο άθλημά μας και αναμένουμε ότι οι υπεύθυνοι αυτής της τρομερής πράξης θα συλληφθούν και θα παραδοθούν στη δικαιοσύνη το συντομότερο δυνατό.

Μετά το χθεσινό συμβάν βίας και σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές, η UEFA αποφάσισε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να διεξαχθεί απόψε ο αγώνας της ΑΕΚ με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Σύμφωνα με το άρθρο 26.01 του Κανονισμού του UEFA Champions League 2023/24, ο αγώνας που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί απόψε στο Στάδιο Αγία Σοφιά στην Αθήνα αναβάλλεται.

Ο αγώνας Ντιναμό – ΑΕΚ στο Ζάγκρεμπ θα διεξαχθεί την Τρίτη 15 Αυγούστου 2023 (21:00) όπως έχει προγραμματιστεί.

Η UEFA βρίσκεται σε επαφή και με τους δύο συλλόγους για να επιβεβαιώσει την ημερομηνία για τον προγραμματισμένο αγώνα μεταξύ της ΑΕΚ και της Ντιναμό, δηλαδή είτε την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023 είτε το Σάββατο 19 Αυγούστου 2023.

Η προηγουμένως κοινοποιηθείσα απόφαση περί απουσίας φιλοξενούμενων οπαδών και στους δύο αγώνες διατηρείται και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα».

UEFA deplores in the strongest possible terms the appalling incidents that took place in Athens last night and resulted in the loss of a life.



Tonight's match between AEK Athens FC and GNK Dinamo will be postponed.



Full statement: ⬇️