Παρίσι 2024: Η περήφανη ανάρτηση των Μπακς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η ελληνική αποστολή παρέλασε πρώτη στα νερά του Σηκουάνα στην εν εξελίξει Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη να κρατούν με περηφάνια την ελληνική σημαία, στο πλοιάριο που μετέφερε τους Έλληνες αθλητές.

