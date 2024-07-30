Live streaming: Δείτε τον αγώνα Πόλο Β΄ ομίλου ανδρών μεταξύ Ιαπωνίας και Γαλλίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες (16:30-17:35, ΕΡΤ3)

Δείτε σε απευθείας μετάδοση στις 16:30-17:35 στην ΕΡΤ3 τον αγώνα Πόλο Β΄ ομίλου ανδρών μεταξύ Ιαπωνίας και Γαλλίας.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον αγώνα

Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της Ανθρωπότητας, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έρχονται για μια ακόμη φορά μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ που θα καλύψει από το Παρίσι όλα τα σπορ με 900 ώρες απευθείας προγράμματος μέσα από τα κανάλια της, ΕΡΤ1, ΕΡΤ2 και ΕΡΤ3, με παράλληλη streaming μετάδοση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX, καθώς και από τα δύο ψηφιακά κανάλια, ERTSPORTS 1 και ERTSPORTS 2.

Στον ρυθμό των Ολυμπιακών Αγώνων κινείται και το αθλητικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η ΕΡΑ ΣΠΟΡ, που θα μεταδίδει καθημερινά όλα όσα συμβαίνουν, με συνεντεύξεις, αποκλειστικά θέματα και όλα τα νέα από τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών και των Ελληνίδων αθλητριών.

Παράλληλα, το αθλητικό site ertsports.gr, με 24ωρη ροή ειδήσεων 7 ημέρες την εβδομάδα, θα παρέχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, ενώ τα social media θα εμπλουτίζουν διαρκώς το περιεχόμενό τους με όλες τις ειδήσεις, αποτυπώνοντας το στίγμα της μεγάλης αθλητικής γιορτής.

Συνεχή ενημέρωση, όλο το 24ωρο, θα παρέχουν και το ενημερωτικό κανάλι ΕΡΤ NEWS, καθώς και ο ιστότοπος ertnews.gr

Μπορείτε να δείτε το συνοπτικό πρόγραμμα μεταδόσεων των Ολυμπιακών Αγώνων πατώντας εδώ

Εδώ μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι

Εδώ μπορείτε να δείτε το επίσημο site των Ολυμπιακών Αγώνων

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο

