Κατέρρευσε κατά τη διάρκεια αγώνα ο επιθετικός της Φιορεντίνα, Μόιζε Κιν – Χτύπησε στο κεφάλι

Κατέρρευσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο επιθετικός της Φιορεντίνα, Moise Kean, κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα Βερόνα – Φιορεντίνα.

Σημειώνεται πως ο γνωστός ποδοσφαιριστής χτύπησε στο κεφάλι σε μία σύγκρουση με το γόνατο του Ντάβιντοβιτς. ακολούθησαν οι πρώτες βοήθειες για αρκετή ώρα και μετά από τη επιστροφή του στον αγωνιστικό χώρο τελικά κατέρρευσε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Moise Kean has collapsed on field after a head injury pic.twitter.com/5LVl5KEB62